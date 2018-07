Schöne Liebesbriefe!

Hol dir Anregungen!

» Eigentlich ist ein Liebesbrief gar nichts kompliziertes. Du musst nicht lyrisch werden, mit Worten die Sterne vom Himmel holen oder dein Herz auf's Papier streichen - es genügt eigentlich völlig, wenn du sagst, was du denkst und fühlst - in einer netten, freundlichen Art und Weise!

» Wenn du trotzdem gern etwas besonders Schönes verfassen möchtest: Du findest im Buchhandel tatsächlich Bücher, die dir als "Vorlage" oder Anregung für Liebesbriefe dienen können!

» Was auf jeden Fall in einen Liebesbrief gehört ist eine nette, aber nicht zu schleimige Anrede ("Liebe Lisa" ist z.B. besser als "Geliebte Lisa"), eine kurze Klärung, wer DU bist; eine Beschreibung deiner Gefühle für IHN oder SIE - und natürlich eine Begründung für diese Gefühle! Da darfst du dann gern von ihren wunderschönen blauen Augen oder seinen zum Küssen schönen Lippen schreiben . . .

» Was ganz wichtig ist: Am Ende solltest du irgend etwas schreiben, was dir eine Antwort einbringen wird. Denn stell dir vor, sie oder er hat den Brief bekommen - und du bekommst überhaupt keine Antwort? Horror!!! Schlag z.B. konkret einen Treffpunkt vor ("Hast du vielleicht Lust, dich mit mir im Cafe xy zu treffen? Ich bin morgen um 16:00 Uhr da - vielleicht schaust du mal vorbei?") Oder bitte um eine schriftliche Antwort, eine SMS, eine Mail - egal, hauptsache du hörst von ihm/ihr!

» Du beendest deinen Brief einfach mit deiner Unterschrift! Girls dürfen gern einen Lippenstift-Kuss auf's Papier hauchen oder ein wenig von ihrem Lieblingsduft drüber stäuben - aber das sollte dann auch das Maximum an Kitsch sein. Selbst gemalte Herzen am Rand und so was - lieber lassen; das kannst du ihm/ihr noch schicken, wenn ihr schon ein Paar seid!

