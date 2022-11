Schöne Haut ohne Pickel!

Um zu begreifen, warum du Pickel und Mitesser nicht einfach mit irgendeinem Wundermittel aus der Apotheke wegkriegst, ist es gut zu verstehen, wie sie entstehen.

Zuerst kommen die Mitesser!

In der Pubertät nimmt die Produktion der männlichen Geschlechtshormone (Androgene) bei Mädchen und Jungen zu. Dadurch werden die Talgdrüsen der Haut, die sie geschmeidig halten sollen, zur vermehrten Produktion von Hautfett (Talg) angeregt. Wird die Talgproduktion erhöht, glänzt die Haut fettig. Vor allem dort, wo viele Talgdrüsen sitzen - im Gesicht sowie im Bereich von Brust und Rücken.

Die fette Haut verhornt an der Oberfläche stärker als normale oder trockene Haut. Dadurch kommt es in den Talgdrüsen zu einer Verengung der Ausführungsgänge. Durch die zunehmende Produktion von Talg und die Verengung der Ausführungsgänge staut sich der Talg an. So bilden sich Mitesser aus.

Wie aus Mitessern Pickel werden!

Da der aufgestaute Talg in den verstopften Talgdrüsen nicht abfließen kann, gelangt er in das umliegende Gewebe der Talgdrüse. Dort löst er eine Entzündungsreaktion des Körpers aus. Anfangs zeigen sich rote Knötchen, die durch Bakterien vereitern können und zu Pusteln werden. So entstehen Eiterpickel.