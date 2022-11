Schluss machen per SMS, Whatsapp, Facebook...! Ist das okay?

Schluss machen per SMS, Whatsapp, Facebook - okay oder nicht? Wir erklären, wann eine Trennung auf diesem Weg total daneben ist und welche Alternativen Du hast!

Schluss machen ist oft für beide Seiten unangenehm. Besonders für den, der es gar nicht wollte. Aber auch die Seite, die die Trennung ausspricht, macht es sich dabei nicht immer leicht. Denn eigentlich will ja keiner dem anderen weh tun. Da sich das aber nicht immer vermeiden lässt, scheuen sich viele davor, dem anderen dabei in die Augen zu schauen, wenn man sagt: "Ich mach Schluss.", oder: "Ich liebe Dich nicht mehr!".

Also suchen viele einen anderen Weg, auf dem sie den Gefühlsausbruch des anderen nicht mitbekommen. Zum Beispiel durch eine Mitteilung per SMS, über Facebook oder Whatsapp. Aber ist das okay? Wir erklären Dir, was dafür und dagegen spricht.