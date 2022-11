Scheidenpilz! Muss ich zum Arzt?

Vanessa, 15: Kann ich in der Apotheke auch ohne Rezept ein Medikament gegen Scheidenpilz bekommen, wenn ich mir sicher bin, dass ich einen Scheidenpilz habe? Oder muss ich damit unbedingt zum Frauenarzt?

Dr.-Sommer-Team: Schnelle Hilfe gibt’s schon in der Apotheke

Liebe Vanessa,

Jucken, Brennen und vermehrter, ungut riechender Ausfluss sind deutliche Anzeichen für einen Scheidenpilz. Wenn Du aus Erfahrung weißt, dass Du sicher einen Pilz hast, kannst Du auch gleich in die Apotheke gehen und Dir ein Mittel dagegen besorgen. Denn das gibt es ohne Rezept und am Wochenende im Apotheken-Notdienst. So ersparst Du Dir unangenehme Stunden des Wartens, falls Dein Frauenarzt nicht auf die Schnelle Zeit für Dich hat. Meist ist es eine Creme, die fast sofort den gemeinen Juckreiz lindert. Dazu gibt es kleine Zäpfchen zum Einführen in die Scheide, damit auch innerlich alles wieder ins Gleichgewicht kommt. Wichtig ist: Auch wenn Du schon am ersten Tag der Anwendung keine spürbaren Beschwerden mehr hast, wendest Du das Medikament in den Tagen danach noch an. Nur so verschwindet der Pilz wieder ganz. Wenn Du nach dem Abheilen Nummer sicher gehen möchtest, dass wieder alles okay ist und keine bedenklichen Bakterien mehr in Deiner Scheide sind, kannst Du immer noch zum Arzt gehen.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

