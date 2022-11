Schauspieler*innen, die mehrere Rollen in einem Film gespielt haben

Viele britische Schauspieler*innen waren in die "Harry Potter"-Filme involviert, doch nur einer hat in der Film-Reihe gleich mehrere Rollen übernommen: Warwick Davis. Im ersten Film spielte er den Bankangestellten in Gringotts, mit dem Harry und Hagrid als Erstes sprechen. Zudem übernahm er die Rollen des Professor Filius Flitwick und in den "Heiligtümer des Todes"-Filmen des Griphook, ein weiterer Goblin, der in Gringotts arbeitet.