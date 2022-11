SB macht keinen Spaß mehr!

Micha, 14: Seit einiger Zeit macht es mir keinen Spaß mehr, mir einen runter zu holen. Ich hab‘s schon mit Pornos versucht. Aber es wird langsam langweilig. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich bei der Selbstbefriedigung wieder Spaß haben kann?

Dr.-Sommer-Team: Versuch es mit einer Pause oder "Kopfkino"!

Lieber Micha,

es ist normal, dass der Reiz des Neuen bei der SB nachlässt und das Gefühl dabei etwas abflacht, wenn Du Dich seit längerem und öfter selbstbefriedigst. Klar. Denn Du stimulierst Dich dabei jedes Mal auf eine ähnlich Weise, ohne dass neue Anreize und Erlebnisse das sexuelle Erlebnis prickelnder machen.

Du kannst jetzt Deine Technik verändern und zum Beispiel mit der anderen Hand onanieren oder Deinen Penis statt mit der ganzen Hand nur mit zwei Fingern umfassen - Gleitgel oder Kondome dabei benutzen. Aber auch das wird mit der Zeit eintönig. Denn dem Sex mit sich selbst sind nun mal Grenzen gesetzt, was die Möglichkeit zu variieren angeht.

Um Abwechslung ins Spiel zu bringen, versuche es doch mal mit Deinen eigenen Fantasien. Überlege Dir also Dein eigenes "Kopfkino" statt Pornos zu gucken, in denen nur fremde Fantasien dargestellt werden. Überleg mal: Was reizt Dich selber? Schließe die Augen und gib Dich Deinen Gedanken hin. Du wirst sehen - das wirkt.

Oder lege eine SB-Pause ein. Verbiete Dir sozusagen selber für einige Tage, Deinen Penis lustvoll anzufassen. An dem Tag, an dem Du nicht mehr darauf verzichten willst, wird die SB nach der kleinen Zwangspause sicher wieder stärkere Gefühle hervorrufen.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» SB für Jungs! So bringst Du Abwechslung ins Spiel!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.