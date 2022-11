Saufen als Gruppenzwang!

Wir erklären, was Du tun kannst, wenn alle Alkohol trinken und Du nicht mitmachen willst!

"Was bist du denn für eine Spaßbremse!?" Oder: "Kannst du nichts ab!?" Sprüche wie diese müssen sich immer wieder Jungen und Mädchen anhören, die beim Saufen auf Partys nicht mitmachen wollen.

Doch es gibt viele, die keine Lust haben, mit Alkohol ihrem Körper zu schaden, die Kontrolle über sich zu verlieren, sich am nächsten Tag schlecht zu fühlen oder etwas zu trinken, was ihnen gar nicht schmeckt. Eigentlich unglaublich, dass so vernünftige Jungen und Mädchen von denen als Spießer oder Langweiler dargestellt werden, die sich gern mal betrinken. Aber so ist es nun mal.

Und weil einige verständlicherweise befürchten, nüchtern zum Außenseiter oder unbeliebt zu werden, trinken sie dann doch mit. Vielleicht nicht so viel. Aber sie trinken, obwohl sie es von sich aus normalerweise nicht tun würden. Und das alles, um weiter auf Partys eingeladen zu werden und nicht als unentspannt oder uncool dazustehen. Das muss nicht sein!

Wir erklären, was Du tun kannst, um dem Gruppenzwang zu entkommen: