Wow! Mit diesem krassen Liebesgeständnis von Sarah Lombardi hätte wohl niemand so schnell gerechnet.

Sarah Lombardi: Überraschende Liebeserklärung

Knapp zwei Monate ist es her, dass Sarah Lombardi öffentlich verkündet hat: "Ich bin wieder verliebt". Ein 30-jähriger Deutschitaliener namens Roberto hat das Herz der Sängerin erobert. Glücklich und verliebt hält Sarah Lombardi sich mit öffentlichen Liebesbekundungen in den Sozialen Netzwerken dennoch zurück. Vor ein paar Tagen konnte sie ihre liebeserfüllten Sommergefühle aber wohl nicht mehr zurückhalten: In einer Instagram-Story machte sie ihrem neuen Partner eine überraschende Liebeserklärung.

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Jul 1, 2018 um 5:39 PDT

Sarah Lombardi: "Ich liebe dich"

In ihrer Instagram-Storie war für 24 Stunden ein Foto der beiden Turteltauben zu sehen. Auf diesem küsst Roberto seine Sarah auf die Wange. Darüber steht ein rotes Herz mit der Aufschrift "I love you", weitere verliebte Bilder sind drumherum zu sehen. Die Beziehung zwischen Sarah Lombardi und Roberto scheint immer ernster zu werden. Das zeichnete sich schon sehr früh ab, konnte sich die 25-Jährige doch schon nach wenigen Wochen vorstellen, die Fernbeziehung zwischen Berlin und Köln mit ihrer neuen Liebe bald zu beenden.

Instagram.com/sarahlombardi, Screenshot

Schon die neue BRAVO gelesen? Jetzt an deinem Kiosk!