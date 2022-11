Nun kannst du dabei sein: Zusammen mit ROSSMANN verlosen wir 15x2 Tickets (inklusive Übernahme der An- und Abreise) für das letzte „Back on Stage“-Live-Konzert am 13.09. auf der Gilde Park Bühne in Hannover. Der Star-Act: Max Giesinger! 😍 Doch das ist noch nicht alles! Unter allen Teilnehmenden verlosen wir obendrauf ein exklusives Meet and Greet mit dem Sänger! 😱🤩

Mit „Back on Stage“ möchten ROSSMANN und Hannover Concerts die Bühne der Stadt zu neuem Leben erwecken. „Ohne Kunst und Kultur wird es nicht nur still, es ist still“, heißt es auf der Seite des Drogeriemarkts. Mit Acts, wie Stefanie Heinzmann, Von Wegen Lisbeth, Revolverheld und nicht zuletzt Max Giesinger möchte man die Stille nun durchbrechen. Dabei achten die Veranstalter*innen natürlich auch besonders auf Sicherheitsmaßnahmen, die die Corona-Pandemie notwendig machen. Auf dem FAQ von Hannover Concerts kannst du dich über die Vorschriften und Angaben informieren. Unter anderem sehen die Vorgaben vor, dass alle Konzerte komplett bestuhlt sind und auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht gilt. „Es ist an der Zeit, ein positives Signal zu setzen“, so der geschäftsführende Gesellschafter von Hannover Concerts, Nico Röger. Man versuche alles, um die Künstler*innen wieder für die Fans auf die Bühne zu bringen.

Bitte informiere dich zeitnahe über die aktuell geltenden Corona-Beschränkungen vor Ort, halte Abstand zu deinen Mitmenschen und trag eine Maske für deine und die Sicherheit der anderen. Damit das Konzert nur aus positiven Gründen ein unvergessliches Erlebnis bleibt. 💖