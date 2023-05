Revolverheld gewinnen "Social Engagement" GOLD-OTTO

Die vergangene BRAVO Otto Wahl hatte in diesem Jahr eine wichtige Besonderheit: Eine brandneue Kategorie – den "Social Engagement" Otto!

Denn dieses Mal ehrte unsere Community-Wahl nicht "nur" herausragende Künstler*innen für ihre künstlerische Arbeit und Werke, sondern auch Stars, die ihre Stimme und Reichweite für den guten Zweck einsetzen!

In Kooperation mit SOS-Kinderdorf verleiht BRAVO die cute goldene Figurine nun auch an Stars, Creator und Speaker, die sich für soziale Werte wie Fairness, Gerechtigkeit, Diversity, Respekt und Akzeptanz einsetzen und die junge Menschen, Randgruppen, sozial Schwache, häufig diskriminierte Menschen oder vulnerable Gruppen supporten.

AND THE WINNER IS: REVOLVERHELD!