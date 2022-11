Regel verschieben mit der Pille!

Wir erklären, wie Du Deine Regel einige Tage verschieben kannst, wenn Du die Pille nimmst.

Du willst im Urlaub oder zu einem bestimmten Anlass nicht Deine Tage bekommen, obwohl es vom Datum her genau dann so weit wäre? Für Mädchen, die die Pille nehmen, gibt es eine Lösung.

Wir erklären, wie es geht. Denn das ist ganz einfach:

Am Ende der alten Pillenpackung überspringst Du die Pillenpause, und machst einfach ohne Unterbrechung mit der nächsten Pillenpackung weiter. Solange Du keine Pillenpause machst, kommt es auch zu keinem Abfall des Hormonspiegels. Die Folge: keine Blutung bis zur nächsten Pause.

Ausnahme:

In wenigen Fällen kann es bei dieser Methode zu Schmier- oder Zwischenblutungen kommen. Die sind zwar nicht so stark wie die normale Blutung während der Pillenpause. Trotzdem solltest Du für diesen Fall ein paar Slipeinlagen im Gepäck haben, damit es keine unangenehmen Flecken im Slip oder Badeanzug gibt. Die Pille ist dann trotzdem noch wirksam, wenn Du täglich pünktlich an die Einnahme gedacht hast. Also keine Sorge. . .

Und danach?

Du bist wieder zu Hause und willst in Deinen normalen Pillen-Rhythmus zurück wechseln? Dann beginne die nächste Pillenpause an dem Tag, den Du passend findest und mach nach sieben Tagen mit der nächsten Packung weiter wie gewohnt. Merke Dir das Datum, damit Du nicht durcheinander kommst.

Wende diese Methode zum Verschieben der Regel mit der Pille nicht unnötig oft an und nicht länger als einige Wochen. Sonst bringst Du Dich und Deinen Körper unnötig durcheinander.

Und ohne Pille?

Ohne hormonelle Verhütungsmittel haben Mädchen keinen Einfluss auf den Verlauf ihres Zyklus. Doch auch sie können im Urlaub schwimmen gehen. Mit Tampons ist das kein Problem.

