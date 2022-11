Queen Elizabeth II besucht "Game of Thrones"-Set

Queen Elizabeth II. besuchte das "Game of Thrones"-Set - und setzte sich NICHT auf den Eisernen Thron!

Queen Elizabeth war beim Staatsbesuch in Nordirland und schaute auch am Set der TV-Serie "Game of Thrones" vorbei. Sie schaute sich den Eisernen Thron sehr lange an! Sehr lange und sehr genau!

Zwar haben es viele gehofft: Platz genommen auf dem Eisernen Thron hat die Queen nicht - trotzdem konnten wir es nicht lassen und haben eine eigene Fotomontage erstellt!

Wir wissen nicht, ob die Queen (88) und Prinz Philip Fans von "Game of Thrones" sind - aber sie wirkten beim Setbesuch (Dienstag, 24. Juni 2014) sehr neugierig und schauten sich die Kostüme, Rüstungen und andere Requisiten der Serie an!

Die Drehbuchautoren David Benioff und D. B. Weiss von "Game of Thrones" führten die Queen und Prinz Philip durch das Set. Auch einige Schauspieler wie Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams ( Arya Stark) oder Jon Schnee (Kit Harington).