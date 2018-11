Psychotest: Bist du bereit für einen Freund?

Die erste große Liebe ist ein wichtiges Thema. Und damit auch die erste Beziehung. Einiger deiner Freundinnen haben schon einen Freund und du nicht? Das hat nichts zu bedeuten. Dass du keinen Freund hast, kann verschiedene Gründe haben. Der Richtige ist dir einfach noch nicht begegnet? Oder du hast vielleicht noch gar keine Lust auf eine Beziehung! Auch total okay. Finde mit unserem Test heraus, ob du überhaupt bereit für einen Freund bist.

Die erste große Liebe

Dieses Kribbelm im Bauch, wenn du an deinen Schwarm denkst ist ein tolles Gefühl oder? Vielleicht kennst du es aber auch (noch) gar nicht. Dann ist das auch nicht schlimm. Bei einigen kommt sie früher als bei anderen. Doch egal, wann sie da ist. Der Junge, der sich in dein Herz schleicht, wird dort erst einmal fest verankert bleiben. Vielleicht auch für immer. Egal, ob deine erste Liebe für immer hält oder nur für eine bestimmte Zeit, sie ist mit das Schönste, was du jemals erleben wirst.

Die erste Beziehung

Das Allertollste ist natürlich, wenn aus Verliebtheit eine Beziehung wird. Du deinen ersten Freund hast, mit dem du alles teilen kannst. Der dein Herz zum Hüpfen bringt und dich happy macht. Doch bist du schon bereit für einen festen Freund?

Mach hier den Test!