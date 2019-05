Profi-Schmink-Tipps von Mrs. Bella und Fabi Wndrlnd

Schminken wie die Profis: Mrs Bella und Fabi Wndrlnd zeigen euch wie's geht.

Schmink-Tipps für Girls

„Für den Anfang ist es wichtig, sich immer wieder neu auszuprobieren und neue Looks zu testen", weiß Mrs Bella. Mrs Bella ist gelernte Make-up Artistin und hat jede Menge cooler Tipps auf Lager.

Ein echtes Highlight

BRAVO-Tipp: „The Dark Side – 12 Farben Lidschatten, Blush & Highlighter Palette“ von Mrs Bella, dm, ca. 20 € PR-Foto

„Für den Glow und das gewisse Etwas ist Highlighter genau richtig. Verwende ihn für deine Wangenknochen und deine Nasenspitze. Aber Achtung: Zu viel wirkt künstlich. Geh also sparsam damit um.“

Pow(d)er on

BRAVO-Tipp: „9-teiliges Pinselset mit Pinselhalter“ von Mrs Bella, dm, ca. 28 € PR-Foto

„Um loses oder gepresstes Puder aufzutragen, eignen sich am besten große, fluffige Pinsel. Je eher du mit Pinseln anfängst, desto schneller wirst du zum Pro. Einfach mit einer kreisförmigen Bewegung fixieren. So werden kleine Unebenheiten kaschiert.“

Bronze-Teint

„Bronzer lässt deine Haut immer lebendiger wirken. Dabei ist es wichtig, dass er zu deinem Hautton passt. Das kannst du vorher ganz gut auf deinem Handrücken testen. Fang nicht mit dunklem Puder an, sondern mit einem helleren Bronzer.“

Feuchtigkeitsspender

BRAVO-Tipp: „Hydra Bomb“ Nachtcreme von Garnier SkinActive, dm, ca. 4,50 € PR-Foto

„Feuchtigkeitspflege ist ein Must-have und wichtige Grundlage für eine gute Haut. Das Gesicht auch nachts ein- cremen, dann wird die Haut mit Nährstoffen versorgt. Mein Tipp: viel Wasser trinken. Das ist das Geheimnis für reine Haut.“

Blender-Power

„Um BB-Creme oder Concealer aufzutragen, solltest du ein Make-up-Schwämmchen benutzen. Die Spitze für unterhalb der Augen und Nase, die Fläche des Schwämmchens für Wangen- und Stirnbereich.“

Leichtes Tages-Make-up

BRAVO-Tipp: „Pure Beauty BB Cream Hell“ von alverde, dm, ca. 4 € PR-Foto

„Mit einer BB-Creme oder Feuchtigkeitscreme zauberst du die Basis für einen gleichmäßigen Teint. Einfach mit dem Beauty-Schwämmchen gleichmäßig im Gesicht auftupfen.“

Schmink-Tipps für Boys

Fabi Wndrlnd weiß, wie Jungs sich in Beauty-Szene setzen, er hält seine Fans auf YouTube up to date. „Man muss als Junge keine Angst haben, Tabus zu überschreiten, weil es keine gibt. Schminken ist nicht nur ein Mädchen-Ding.“

Make me makellos

BRAVO-Tipp: „Liquid Camouflage High CoverageConcealer 036“ von Catrice, Rossmann, ca. 3,50 € PR-Foto

„Um nervige Unebenheiten zu über- schminken, kannst du Concealer verwenden. So werden Augenschatten oder kleine Äderchen kaschiert, ohne dass es jemand merkt.“

Brows on fleek

BRAVO-Tipp: „Control Freak Augenbrauengel“ von NYX, Douglas,ca.7€ PR-Foto

„Du willst deine Brauen in Form bringen oder kleine Lücken ausfüllen? Dann verwende am Anfang immer einen Augenbrauen-Stift in deiner Haarfarbe. Mit Concealer kannst du kleine Fehler korrigieren. Dabei gilt: Weniger ist mehr. Alternativ eignet sich auch ein durchsichtiges Augenbrauen-Gel.“

Perfekter Hautton

BRAVO-Tipp: „Fit me! Matte + Poreless“ Puder von Maybelline New York, Douglas, ca. 6,50 € PR-Foto

„Mit etwas Puder kriegst du einen ebenmäßigeren Teint hin. Für die passende Farbe zu deinem Hautton lässt du dich am besten von jemandem beraten, der sich auskennt, z.B. einer Freundin oder einer Verkäuferin.“

Perfect match

BRAVO-Tipp: „Skin Match Protect Tinted Moisturizer“ von Astor, Rossmann, ca. 8 € PR-Foto

„Wer einen Schritt weitergehen will, kann auch getönte Tagescreme mit Lichtschutzfaktor verwenden. Die kann man easy mit den Händen wie eine normale Creme auftragen. So wird alles gleichmäßig, und es wirkt nicht maskenhaft.“

Tolle Nägel

BRAVO-Tipp: „Treat, Love & Color„ von essie, Müller, ca. 10 € PR-Foto

„Auch Nagellack kann zu einem coolen Look fancy aussehen. Wer nicht so gern auffällt, kann auch durchsichtigen Nagellack zur Nagelhärtung verwenden.“

Tschüss, Pickel

BRAVO-Tipp: „Coverstick“ von essence, dm, ca. 2 € PR-Foto

„Fiese Pickel nerven und sehen bei keinem gut aus. Und wenn Mädchen sie abdecken dürfen, dürfen Jungs das natürlich auch.Mit einem Abdeck-Stift kannst du punktuell etwas auf deinem Pickel auftragen und es mit dem Finger gleichmäßig auftupfen.“

