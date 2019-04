Gizem Emres Tipps für natürliche Schönheit

Seit 2014 spielt Schauspielerin Gizem Emre (24), bekannt aus den „Fack ju Göhte“-Filmen, die Rolle der Dana, Tochter von Kriminalhauptkommissar Semir Gerkhan. „Das ist ganz schön krass, was wir da machen. Sehr intensiv. Mit Stunts und allem“, berichtet die junge Schauspielerin. Bei den actionreichen Drehs müssen Make-up und Haare natürlich viel mitmachen und aushalten! Auf ihrem Insta-Kanal @gizem_xe zeigt sich Gizem dagegen in modischen Outfits, cool und auch ein bisschen sexy. Wir haben sie gefragt, wie man so strahlend aussehen kann. Gizem hat mega Tipps für eine natürlich schöne Haut und einfache, perfekt sitzende Frisuren!