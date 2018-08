„Pretty Little Liars“-Star: Schwanger!

Wow! Diese „Pretty Little Liars“-Schauspielerin erwartet ihr erstes Baby.

„Pretty Little Liars“-Star: Sie ist schwanger

Kindersegen im Hause Bellisario-Adams: Nach zwei Jahren Ehe steht "Suits"-Schauspieler Patrick J. Adams und seiner Liebsten „Pretty Little Liars“-Hauptdarstellerin Troian Bellisario nun ein ganz neuer Lebensabschnitt bevor. Schon lange wurde gemunkelt, ob das verliebte Schauspielerpärchen womöglich schon bald ein Kind erwarte. Schließlich wurde die Pretty Little Liars-Darstellerin vor wenigen Monaten mit einer auffälligen Wölbung am Bauch gesichtet. Nun wurden die Spekulationen endlich bestätigt: Troian und Patrick bekommen laut Insider-Informationen ihr erstes Kind! Diese frohe Botschaft verkündete zumindest eine Quelle von "E! Online".

Ein Beitrag geteilt von Troian Bellisario (@sleepinthegardn) am Apr 13, 2018 um 7:35 PDT

„Pretty Little Liars“-Star: War sie bereits zur royalen Hochzeit schwanger?

Könnte die 32-Jährige vielleicht sogar bei der royalen Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan schwanger gewesen sein? Eigentlich hat sich durch ihr langes, cremefarbenes Kleid kaum ein Babybauch abgezeichnet. Trotzdem wäre es laut der Seite durchaus möglich, dass sie sich bereits in einer der ersten Schwangerschaftswochen befunden hat. Und auch ihre Bewunderer ließen seit dem Mai nicht davon ab, dass die beiden schon bald zu dritt sein könnten.Nun dürften also die ständigen Mutmaßungen der Fans ein Ende finden. Schließlich waren diese sich noch während der TV-Ausstrahlung der Trauung sicher: Troian hat definitiv ein kleines Bäuchlein. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde das Paar mit Glückwünschen überhäuft – offensichtlich zu Recht! Wann es letztendlich so weit ist, dass Troian und Patrick ihr Würmchen endlich in den Armen halten können, steht allerdings noch in den Sternen.

Ein Beitrag geteilt von Troian Bellisario (@sleepinthegardn) am Mai 19, 2018 um 10:04 PDT

„Pretty Little Liars“-Star: Traumhochzeit

Im Dezember vor 2 Jahren gaben sich Patrick und Troian das Jawort. Allerdings nicht etwa am Strand, sondern in einem Waldstück. Passend dazu wurden alte Kino-Stühle aufgebaut, der Gang dazwischen mit Kerzen gesäumt. Die „Pretty Little Liars“-Darstellerin trug ein Brautkleid von Cortana und eine Krone von Amaroq. Der Bräutigam entschied sich für einen dunkelblauen Anzug von Ralph Lauren. Drei Tage lang lud das Paar seine 200 Gäste an die kalifornische Küste ein. Dafür wurden eigens große Zelte aufgebaut, in denen die Hochzeitsgesellschaft übernachten konnte. Diese Traumhochzeit im Wald bleibt einem noch Jahre in Erinnerung.

Ein Beitrag geteilt von Pearson Specter Litt (@suitsfandom) am Dez 11, 2016 um 2:11 PST

