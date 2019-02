Pimp dein Wochenende

Nur du

Zukunfts-Brief

Was würdest du deinem späteren Ich mit auf den Weg geben? Vielleicht etwas, was du in der Vergangenheit gelernt hast, oder einen guten Ratschlag, den du bekommen hast. Halte es in einem Brief fest und lies ihn dir in einem Jahr wieder vor.

Auf die Ohren

Lass dich mit einem spannenden Hörbuch in eine andere Welt entführen. Liebe, Krimi, Fantasy oder Comedy? Auf Spotify gibt es jede Menge kostenlose Hörbücher. Auch Podcasts können mega spannend sein!

Kräuterparadies

Pflanz einen kleinen Kräutergarten mit Basilikum, Rosmarin & Co. Schau in einem Blumenladen oder im nächsten Baumarkt, was du dafür brauchst, und dann leg los. Damit kannst du später dein Essen verfeinern.

Erschaffe dein ganz eigenes Kräuterparadies Shutterstock

Change your hair

Kurze Haare, Locken, andere Farbe? Teste mit der App Style My Hair (für iOS & Android kostenlos) neue -Frisuren. Hier findest du noch weitere Frisuren-Apps.

In der Clique

Dress up

Veranstaltet ein witziges Foto-Shooting mit euren Friends. Verkleidet euch als eure Lieblingshelden und überlegt euch eine witzige Story, die ihr erzählen wollt. Anschließend könnt ihr die Fotos ausdrucken und ein cooles Comic daraus erstellen.

Gegenteil-Tag

Stellt euch für einen Tag die verschiedensten Aufgaben wie: „Mach bloooß nicht den Fernseher an und hol mir auf keinen Fall ein Glas Cola“ und erfüllt sie gegenseitig.

Mal woandershin

Geht zur Bushaltestelle, sucht euch blind einen Punkt aus und fahrt alle dorthin. So könnt ihr neue Orte erkunden, und wer weiß, vielleicht lernt ihr dort sogar neue coole Leute kennen.

Die Welt mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten Istockphoto

Lippen lesen

Mit der App Dubsmash (für iOS & Android kostenlos) könnt ihr Ausschnitte von lustigen Clips auswählen und ein witziges Synchronisations-Video drehen. Perfekt für Instagram & Co.

Mit der BFF

Ein Band für die Freundschaft

Besorgt euch coole Bänder in einem Bastelgeschäft und flechtet euch süße Freundschaftsbändchen, mit denen ihr euch ewige Freundschaft versprecht. Anleitungen findest du mit der Suche „Freundschaftsbänder flechten“ auf YouTube.

Ball balancieren

Schnappt euch einen Föhn und einen kleinen Ball und lasst ihn schweben. Bei wem fällt er zuerst runter? Wiederholt das in zehn Runden. Der Verlierer muss einen Tag jede Frage mit Ja beantworten.

Super easy und dazu auch noch mega funny Alamy

„Versuch, nicht zu lachen“-Challenge

Gebt bei YouTube „Versuch, nicht zu lachen“ ein und schaut euch das erste Video an. Vergebt gegenseitig Punkte. Verschärfte Version: mit Wasser im Mund!

Food day

Veranstaltet einen Pancake-Morgen, einen Pfannkuchen-Mittag und Crêpe-Abend (Fertigmischungen gibt’s im Supermarkt). Pimpt alles mit verschiedenen Füllungen. Mmmh, yummy!

Uuund Action! Istockphoto

Mit dem Schwarm

Cocktail-Night ist angesagt!

Geht in den Supermarkt und schnappt euch eure Lieblings-Säfte. Experimentiert und erfindet neue Kreationen.

Cocktails gehen immer! sarsmis/ stock.adobe.com

Rollentausch

Da ist Spaß vorprogrammiert! Spielt „Wenn ich du wäre“ und erfüllt die Aufgaben, die ihr euch gegenseitig stellt, z.B.: Stell dich vor eine Eingangstür und tu so, als ob du ein Stein wärst, wenn jemand vorbeiwill.

Reise in die Vergangenheit

Kramt eure alten Kinderfotos raus. Zeigt euch eure süßen Schnappschüsse. Das bringt euch näher zusammen, und ihr lernt euch immer besser kennen. Sooo romantisch!

Botschaft an unbekannt

Ihr braucht eine leere wiederverschließbare Glasflasche und ein Blatt Papier. Schreibt etwas Lustiges, Schönes oder Spannendes in den Brief und schickt ihn mit der Flaschenpost auf Reisen.