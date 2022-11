Pille nach der Pause vergessen!

Katharina, 16: Ich hätte gestern nach der siebentägigen Pause wieder mit der neuen Pillen-Packung anfangen müssen. Das hab ich aber vergessen und erst heute gemerkt. Das Problem ist, dass ich gestern mit meinem Freund geschlafen habe. Waren wir dann ungeschützt? Und was muss ich jetzt machen, um nicht schwanger zu werden?

Dr.-Sommer-Team: Der Schutz ist nicht sicher! Doch "die Pille danach" kann helfen!

Liebe Katharina,

gut, dass Du gleich schreibst. Denn jetzt ist es wichtig, keine Zeit zu verlieren. Denn die hormonfreie Zeit wird durch die vergessene Einnahme nach der siebentägigen Pause verlängert und ein Eisprung kann entstehen. Da Du am Tag davor Sex hattest, könnte also eine Schwangerschaft entstehen.

Was Du jetzt tun kannst:

» Erst mal nimmst Du die vergessene Pille nachträglich ein und die für heute auch. Nach sieben Tagen ist der Verhütungsschutz dann wieder hergestellt, sofern Du nicht schwanger geworden bist. Solange benutzt Ihr beim Sex ein Kondom.

» Außerdem gibt es eine Möglichkeit, wie auch nach einem Einnahmefehler der Pille eine Schwangerschaft verhindert werden kann: die sogenannte "Pille danach". Das ist eine Pille, die den Zeitpunkt für den Eisprung weiter nach hinten verschieben kann. Das hat den Effekt, dass Spermien in der Scheide absterben, bevor sie auf ein befruchtungsfähiges Ei treffen. So kann in vielen Fällen eine Schwangerschaft nachträglich verhindert werden. Je schneller ein Mädchen die Pille danach einnimmt, desto sicherer ist ihre erfolgreiche Wirkung.

Ob die Pille danach auch für Dich geeignet ist, muss immer ein Arzt entscheiden. Ruf gleich einen Frauenarzt an und erkläre, was Euch passiert ist. Dann wirst Du als "Notfall" drangenommen und kannst Dir noch heute ein Rezept und das Medikament holen, wenn es für Dich in Frage kommt.

Dein Dr.-Sommer-Team

