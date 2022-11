Persönlichen Brief von "Dumbledore" an ein Mädchen, dass seine ganze Familie verloren hat!

Freunde und Unterstützer von Cassidy und ihrer Familie haben eine Facebook-Seite gegründet: "We want JK Rowling to meet Cassidy Stay" (deutsch: "Wir wollen, dass J.K. Rowling Cassidy Stay trifft") - und die Autorin hat den Wunsch erhört!

Für den" Harry Potter"-Fan Cassidy Stay hat J.K. Rowling einen handgeschrieben Brief geschrieben. Der Brief ist mit lila Tinte und von Dumbledore persönlich! Dabei lag ein Zauberstab, ein Brief von Hogwarts, dass Cassidy aufgenommen wurde und eine Einkaufsliste mit Sachen, Cassidy in Hogwarts braucht. Eine wirklich zauberhafte Geste!

Der Inhalt des Briefes bleibt privat.