Penisgröße: Was ist normal und was nicht?

Was das für dich bedeutet . . .

Es ist völlig egal, wie groß dein Penis ist! Mit einem großen Penis bist du weder ein besserer Lover, noch ein besonders männlicher Typ. Egal, wie lang, dick, dünn oder kurz dein Penis ist: Du kannst sowieso nichts dran ändern. Es gibt keinen Grund, dein Selbstbewusstsein von diesem einen Körperteil abhängig zu machen.

Mach dir klar: Beim Sex ist nicht der Penis entscheidend, sondern die Fantasie und das Einfühlungsvermögen des Jungen. Es kommt also nicht auf die Größe des Penis an, sondern darauf, was du mit ihm machst.

» Zurück zur Übersicht!