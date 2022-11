Penisgröße: Was ist normal und was nicht?

Wie mess ich meinen Penis richtig?

Wer seinen Penis schon mal nachgemessen hat, der weiß, dass er bei jedem Messen etwas andere Ergebnisse bekommt. Das liegt daran, dass seine Größe sehr flexibel ist. Am kleinsten ist er wohl nach einer eiskalten Dusche, am größten bei totaler Erregung. Dazwischen gibt's alle Abstufungen. Deshalb gibt's auch nicht die richtige Messmethode. Aber: Egal in welchen Zustand - gemessen wird immer vom Ansatz an der Peniswurzel bis zur Spitze der Eichel.

» Weiter zu: Wie groß ist die Durchschnittsgröße?