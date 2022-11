Penis: Was tun wenn er schief oder krumm ist?

Krummer Penis: Passiert das durch zu viel Selbstbefriedigung?

Nein. Normale Krümmungen sind angeboren! Mit der Selbstbefriedigung hat das nichts zu tun.

Es ist so: Für die Versteifung des Penis sind drei parallel verlaufende Schwellkörper verantwortlich. Zwei davon verlaufen an der Oberseite des Penis, der dritte - der auch die Harnröhre umschließt - in der Mitte der Unterseite. Bei Erregung füllen sie sich mit Blut und versteifen so den Penis. Ist nun einer der Schwellkörper etwas kürzer als die anderen - was häufig der Fall ist - dann verbiegt sich der Penis bei einer Erektion leicht in diese Richtung. Auf diese Weise können Krümmungen in alle möglichen Richtungen zustande kommen.

