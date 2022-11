Penis angeschwollen nach Orgasmus!

Jonathan, 13: Nach dem Orgasmus ist mein Penis angeschwollen und tut weh, wenn ich in anfasse. Was ist das? Und was kann ich dagegen tun?

Dr.-Sommer-Team: Geh zum Urologen!

Lieber Jonathan,

normalerweise sollte der Penis nach dem Orgasmus ja abschwellen, wie Du weißt. Wenn Du trotzdem nach dem Ejakulieren Schmerzen und eine Schwellung hast, solltest Du damit zu einem Urologen (Männerarzt) gehen.

Um herauszufinden, was die Ursache für die Schwellung ist, beobachte genau die Veränderungen an Deinem Penis: Wann schwillt er wo genau an? Je besser Du es schildern kannst, desto leichter kann der Arzt beurteilen, was los ist.

Einige Jungen schämen sich ein bisschen, einem Arzt erzählen zu müssen, welche Probleme sie nach der Selbstbefriedigung oder dem Sex haben. Das brauchen sie aber nicht. Denn der Arzt weiß, dass Sexualität und auch Sex mit sich selbst ganz normal sind. Er wird deshalb keine peinlichen Fragen dazu stellen.

Vertraue Dich also einem Fachmann an, damit Du Dir keine Sorgen mehr zu machen brauchst.

Dein Dr.-Sommer-Team

