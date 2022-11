Peinliche Blutflecken von den Tagen!

dinie21: Heute ist mir in der Schule etwas total Peinliches passiert. Als ich in der 3. Stunde auf meine Hose guckte, sah ich 4 riesige Blutflecken. Ich hatte meine Tage und zwar nicht gerade leicht! Da ich keine Jacke dabei hatte, wusste ich nicht, wie ich es verdecken sollte! Zum Glück hatte eine Freundin noch ne dünne Binde dabei. In der Pause versuchte ich, die riesigen Blutflecken mit meinem Schal zu überdecken. Aber dann kam das Blut auch durch den Schal durch. Nun hatte ich gar keinen Plan mehr. Ein Klassenkamerad (so'n Idiot!!!) hatte es dann gesehen und sprach mich drauf an. 5 Minuten später wusste es die ganze Klasse und alle lachten sich kaputt. Das war total peinlich! Jetzt hab ich Angst, dass es mir immer wieder passiert. Was kann ich denn da tun?

Dr.-Sommer-Team: Dumm gelaufen, die Sache mit deiner plötzlich einsetzenden Periode ! Mitschüler können da ganz schön fies sein. Aber du kennst ja den Spruch: "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen."

Dabei gibt's eigentlich gar keinen Grund, sich darüber totzulachen! Denn so was passiert jeder Frau mal. Vor allem dann, wenn die Tage nicht immer regelmäßig oder ganz überraschend kommen.

Damit du mit solchen Überraschungen in Zukunft besser klarkommst, kannst du ganz einfach vorsorgen.

So geht's:

» Tampons & Binden: Ab sofort gehören ein paar Tampons oder zwei, drei Binden zur Grundausstattung deiner Schultasche. So kannst du schon bei den ersten Anzeichen einer Blutung verhindern, dass dein Slip, deine Hose oder deinen Rock durchblutet.

» Was zum Drüberziehen: Steck außerdem noch ein dunkles breites Tuch dazu. Das kannst du dann geschickt um deine Hüften schlingen, sodass niemand sieht, wenn es doch wieder mal durchblutet.

» Menstruationskalender: Zusätzlich solltest du einen Menstruationskalender führen. Dort trägst du immer ein, wann deine Tage beginnen und wie lang sie dauern. So kriegst du einen besseren Überblick über den Verlauf deiner Tage und wirst nicht mehr so leicht von ihnen überrascht.

» Vorsorge: Stehen laut Menstruationskalender deine Tage wieder kurz bevor, kannst du schon mal vorsorglich eine Binde einlegen. Vergiss nicht, auch ab und zu mal nachzuschauen, ob du Menstruationsblut in der Binde entdeckst. So verhinderst du, dass die Binde durchblutet.

Wenn du so vorsorgst, kann dir das nicht mehr passieren! Selbst wenn du plötzlich deine Tage kriegst, bist du gut ausgerüstet und kannst das Problem ohne Aufsehen beheben.

Und was das Gelächter deiner Mitschüler angeht: Zeig mehr Selbstbewusstsein! Wer aus so einer Situation ne Lachnummer macht, zeigt damit eigentlich nur, dass er noch ein ziemlich kindliches Gemüt hat.

Außerdem: Jeder Junge - auch dein Mitschüler, der sich über dich lustig gemacht hat - hat von seinen nächtlichen Samenergüssen regelmäßig Spermaflecken in der Schlafanzughose. Erinner ihn doch einfach das nächste Mal daran, wenn er dich oder andere wieder mal bloß stellt und auslacht. Dann vergeht ihm wahrscheinlich das Lachen, weil das dann ihm peinlich ist.

