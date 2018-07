Paola Maria: Krasse Probleme in der Schwangerschaft

YouTube-Queen Paola Maria erwartet mit ihrem Liebsten Sascha Koslowski das erste gemeinsame Kind. Nun hat die schöne Italienerin mit sämtlichen Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen.

Paola Maria: Schwangerschaftsprobleme

Es ist eine ganz besondere Zeit für Paola Maria, denn sie erwartet gerade ihr erstes Kind. Der Vater des Babys ist der Influencer Sascha Koslowski. Und der freute sich so sehr über die Nachricht der Schwangerschaft seiner Frau, dass vor Freude weinte. Doch all das Baby-Glück wird von den üblichen Problemen während einer Schwangerschaft überschattet: Denn auch die schwangere 24-Jährige hat mit so einigem zu kämpfen, wie sie nun ihren Followern via Instagram-Story verriet.

Paola Maria: Damit hat sie zu kämpfen

YouTuberin Paola Maria überraschte ihre Community kürzlich mit ihrer allerersten Schwangerschaft. Ob sich die Netz-Schönheit und ihr Liebster Sascha Koslowski auf einen Sohn oder eine Tochter freuen, ist zwar noch ihr süßes Geheimnis. In ihrer Instagram-Story verriet sie mit welchen Schwangerschaftsbeschwerden sie zu kämpfen hat. Paola leidet, wie viele Schwangere, unter Übelkeit: "Ich kann zum Beispiel Milchprodukte nicht zu mir nehmen: Es gibt so einige Sachen, die ich halt nicht darf, aber es ist vollkommen okay." Auch mit einer Schwangerschaftsdemenz hat die Vloggerin zu kämpfen und Dauermüde ist die arme Paola auch ständig. Mit der Unterstützung ihres Mannes Sascha sind die Leiden in der Schwangerschaft bestimmt etwas leichter auszuhalten.

