Oralsex bei Girls!

Beginne erst mal, ihre ganze Vulva mit Deiner Zunge zu streicheln. Gleite mit ihr an ihren Schamlippen entlang. Spiele vorsichtig mit Deiner Zungenspitze an ihrem Kitzler. Das ist ein sehr empfindlicher Teil der Vulva, der wie eine kleine Spitze zwischen den Schamlippen herausguckt. Er befindet sich vorn zwischen den Schamlippen und wird von einem kleinen Häutchen bedeckt. Dieses Häutchen kannst Du mit den Fingern oder der Zunge ganz vorsichtig zurückschieben oder einfach so darüber lecken. Einige Mädchen mögen direkte Berührungen am Kitzler nämlich nicht so gern. Deshalb solltest Du auch nicht ewig daran rumlecken, sondern etwas mit der Region darum abwechseln.

Du kannst natürlich auch Deine Finger ins Spiel bringen, wenn Du ihre Vulva verwöhnst. Aber nochmal: Es geht weniger darum, etwas in die Scheide zu stecken. Sondern mehr darum, den ganzen Intimbereich einzubeziehen. Das kann die Zunge sehr gut.