One Direcion: Heftige Plagiats-Vorwürfe von Fans

One Direction Hits wie „What Makes You Beautiful”, „Best Song Ever” oder „Drag Me Down” sind uns wohl allen auch Jahre nach dem Release noch immer im Kopf. Jetzt werfen Fans der Band vor, dass einige ihrer Songs Plagiate sind – und dazu gibt es heftige Beweise:

„Best Song Ever“ klingt verdächtig ähnlich wie „Baba O'Riley“ von The Who „Steal My Girl“ ähnelt New Found Glorys „It’s Not Your Fault” „Live While We're Young” klingt wie „Should I Stay Or Should I Go” von The Clash Ihr erster Hit „What Makes You Beautiful” ähnelt „Summer Nights” aus Grease „Midnight Memories“ klingt wie Def Leppards „Pour Some Sugar on Me”

One Direction: Songs geklaut, oder nicht?

One Direction gibt es mittlerweile seit über 10 Jahren. Haben sie in dieser Zeit etwa so viele Songs geklaut? In der Musikbranche wird von einem „Sample“ geredet, wenn einige Teile eines Songs für einen neuen Song übernommen werden. Das ist gar nicht so unüblich. Allerdings müssen dabei die Urheber*innen um Erlaubnis gefragt werden und eventuelle Lizenzgebühren bezahlt werden. Wenn das nicht passiert, kann es teure Strafen geben. Aber: häufig ähneln sich Songs eines Genres durch Zufall, da bestimmte Akkorde aneinandergereiht sind. Dadurch ist es manchmal schwierig zu entscheiden, ob die ähnlichen Stellen Zufälle oder Plagiate sind. Einige der Bands, von denen 1D Song geklaut haben sollen, haben bereits öffentlich gesagt, dass es sie nicht stört und sie sich sogar geehrt fühlen, dass ihre Songs eine Inspiration für One Direction waren. Es scheint also keinen Rechtsstreit zu geben. Directioners feiern die Songs ihrer Lieblinge so oder so. Vor kurzem hat Liam Payne sogar Hoffnung auf eine Reunion gemacht.

