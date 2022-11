Obwohl er eine Freundin hat, will er mit mir schlafen!

Sunnyday9191: In meiner Klasse gibt es einen Jungen, auf den ich total stehe. Das weiß er auch. Vor kurzem ist er zu mir hergekommen und hat mir einen Brief gegeben. In dem stand, dass er ne Freundin hat, aber mich trotzdem küssen will.Das haben wir dann auch getan, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Das führte alles aber so weit, dass er jetzt mit mir schlafen will. Ich will aber eigentlich noch nicht. Schon weil er eine Freundin hat.Was soll ich jetzt tun? Wenn ich ihm sage, dass ich nicht will, wird er mich auch nicht mehr küssen wollen.

Dr.-Sommer-Team: Schon verlockend so eine Einladung zum Küssen. Klar, du hättest auch nein sagen können. Hast du aber nicht, weil du scharf auf ihn bist.

Die Situation kann man sehr unterschiedlich beurteilen. Zum Beispiel so:

» Finger weg! "Lass die Finger von ihm und misch dich nicht in eine bestehende Beziehung ein. Denn so hilfst du ihm nur dabei, seine Freundin zu betrügen. Das ist nicht fair."

» Oder: Er will nur Sex! "Merkst du denn nicht, dass er nur Sex will und deine Schwärmerei nur ausnutzt, um dich ins Bett zu kriegen?"

» Oder: Sein Problem! "Was interessiert dich seine Beziehung! Wenn er fremdgeht, dann ist das allein sein Problem. Hauptsache, du hast deinen Spaß."

» Oder: Erspar dir das! "Egal, ob er eine Freundin hat oder nicht: Der Typ meint es nicht ernst mit dir und wird dich enttäuschen. Erspar dir das lieber!"

» Oder: Leg dich ins Zeug! "Wenn du wirklich so in ihn verliebt bist, dann nutz jedes Mittel, um ihn zu kriegen. Denn wenn er zum Fremdgehen bereit ist, dann ist seine Beziehung sowieso schon am Ende."

» Oder: Alles nur Taktik! Vielleicht hat er gar keine Freundin und benutzt das nur als Ausrede, um zu verhindern, dass du versuchst mit ihm zusammen zu kommen. Denn er befürchtet wahrscheinlich: "Wenn ich Sex mit ihr habe, dann will sie mehr von mir. Und ich will doch nur meinen Spaß haben."

Du siehst: Um entscheiden zu können, was du jetzt tun sollst, musst du dir erstmal darüber im Klaren werden, was DU willst und wo DEINE Grenzen sind.

