Nicolas Cage ist "Ghost Rider": Motorrad-Action!

Start: 22.02.2007 Movie Verleih: Sony Pictures Genre: Comic-Adaption Länge: 110 Minuten FSK: Freigegeben ab 12 Jahren Regie: Mark Steven Johnson Cast: Nicolas Cage (Johnny Blaze/Ghost Rider), Eva Mendes (Roxanne), Wes Bentley (Blackheart), Sam Elliott (Caretaker), Peter Fonda (Mephistopheles), Matt Long (junger Johnny Blaze)

Kurzinhalt: Johnny Blaze ist ein Stuntfahrer, der keine Angst kennt - mit seinem Motorrad ist ihm kein Kunststück zu gefährlich. Was keiner ahnt: Johnny hat einst seine Seele und die seiner Freundin Roxanne an den Teufel Mephistopheles verkauft, um seinen sterbenden Vater zu retten. Jetzt fordert der Teufel seine Schuld ein: Als Racheengel Ghost Rider muss Johnny jede Nacht Jagd auf Mephistopheles Sohn Blackheart machen, der seinen Vater vom Thron der Finsternis stoßen will . . .