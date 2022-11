Newcomer*innen, die 2022 durchstarten: Thomas Headon

Mit Coverversionen seiner Lieblingssongs auf YouTube baute sich Thomas Headon als Teenager schnell eine recht große Fangemeinde auf. Mit der Zeit fing der Indie-Pop-Sänger und Songwriter dann auch an, Songs zu schreiben und selbst zu produzieren. In London stellte er sich vor Warteschlangen an Konzerthallen und spielte Cover und seine eigenen Songs, um mehr Fans für sich zu gewinnen. Die Mühe scheint sich gelohnt zu haben, denn er konnte vor Kurzem seine erste eigene Headline-Tour in Großbritannien und Irland spielen. Im Juni 2022 kommt er sogar für zwei Shows nach Deutschland.