Neuer Freund! Tipps für die erste Zeit zu zweit!

Sofern Euer erstes Date nicht schon bei einem von Euch war, heißt es jetzt, dass Ihr gegenseitig erfahrt, wie es beim anderen zu Hause und im Zimmer aussieht.

Der Gastgeber ist in der Rolle, jetzt dem anderen etwas Orientierung zu geben oder ein bisschen für das leibliche Wohl zu sorgen. Ein Getränk oder was zum Knabbern anbieten finde viele ganz gut. Man kann aber auch einfach sagen: "Wenn Du was brauchst oder suchst, sag bescheid."

Und nach dem Ankommen? Sollte er/sie nichts sagen, frag nach: "Wo kann ich mich hinsetzten?" Oder: "Was wollen wir jetzt machen?" Bei gleichen Interessen werdet Ihr schnell ein Thema finden. Vielleicht sind Star-Poster im Zimmer, über die Ihr reden könnt. Oder es gibt eingerahmte Urkunden oder Fotos. Frag ein bisschen was dazu, um mehr über ihn/sie zu erfahren.

Dass sein/Dein Bett nun in greifbarer Nähe ist, braucht Dich nicht zu beschäftigen, wenn körperliche Annäherung noch kein Thema für Dich ist. Es ist ja nur ein Möbel, auf dem man alles Mögliche machen kann. Ansonsten kann es eine Art Signal sein, dass Du offen für Nähe bist, wenn Du Dich gleich aufs Bett statt aufs Sofa setzt. Kann – muss aber nicht. Vielleicht hat er ja auch kein Sofa…

Natürlich wirst Du seine Freunde kennenlernen, wenn Ihr zusammen seid. Je nach dem, wie aufgeschlossen oder locker Du bist, kannst Du entweder gleich alle auf ein Mal bei einem Treffen mit seinen Jungs kennen lernen. Wenn Du schüchtern bist, kannst Du ihm aber auch sagen, dass Du zum Beispiel anfangs nur seinen besten Freund und danach alle anderen kennen lernen möchtest. So bekommst Du etwas mehr Sicherheit, wenn Du in der Gruppe außer Deinem Freund noch einen anderen Jungen etwas besser kennst.