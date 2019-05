Nervige Fashion Fails, die jedes Mädchen kennt

1. Wenn man den Pulli auszieht und das Top darunter gleich mit. Classic Fail.

2. Du gehst los, um dir eine Jeans zu kaufen, und kommst mit einer Sonnenbrille, Schuhen und einer Tasche zurück.

3. Dieses eine rote Teil, das sich in die weiße Wäsche schmuggelt und alles rosa färbt. HATE!

4. Wenn du nach dem Shoppen denkst, erst mal genug geshoppt zu haben, und am nächsten Tag nix im Schrank hast …

5. Wenn man im Sale ausrastet und dann realisiert, dass man den Schrott nur gekauft hat, weil 50 % draufstand.

6. Du kommst abends nach Hause und kannst nicht verstehen, dass du den ganzen Tag so rumgelaufen bist. Every day!

7. Wenn du ein mega cooles Teil gefunden hast und es in JEDER Größe noch vorrätig ist. Außer in deiner.

8. Wenn du vom Klo kommst, durchs Café läufst und dein hübsches Kleid hinten komplett in der Strumpfhose steckt. Peeeiiinlich!

9. Wenn man morgens ein weißes Oberteil anzieht und erst sehr, sehr spät am Tag darauf hingewiesen wird, dass es komplett durchsichtig ist. Thanks for nothing.

10. Diese Momente, in denen du denkst: Mein Style wäre so cool, wenn ich Kohle hätte.

11. Du liebst deine neuen Schuhe über ALLES. Aber schon nach ein paar Tagen sind sie auch nur ein Paar von vielen.

12. Du bist hochmotiviert, eine mega Shoppingtour zu starten, tigerst los und findest? Einfach NICHTS! Laune ist am absoluten Nullpunkt.

13. Den weißen Zettel aus den Klamotten raus- und ein Loch reingeschnitten …

14. Endlich mal den Schrank ausgemistet. und am nächsten Tag herrscht wieder Chaos!

15. Dieses eine Teil, das man nach Jahren findet, obwohl man nicht mehr wusste, dass es existiert.



