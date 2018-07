Nena fragt: "Willst du mit mir gehn"?

Hier kannst du dir den coolen Clip der immerfrischen Sängerin anschauen!

Im März wurde Nena 45 Jahre alt - und veröffentlichte nach eineinhalbjähriger Kreativpause ihr mega-erfolgreiches Album "Willst du mit mir gehn".

Die Doppel-CD besteht aus dem Album Orange, das Nena mit ihrer Band in Livesessions auf Mallorca aufnahm, und dem Album Rot, an dem die Sängerin anschließend in Berlin mit ihrem Produzenten Uwe Fahrenkrog-Petersen (ja, genau, der aus "Popstars") arbeitete.

Nach dem Nummer-eins-Hit "Liebe ist" erscheint jetzt der Titelsong "Willst du mit mir gehn" als nächste Singleauskopplung. Zum Videodreh fuhr Nena in den sonnigen Süden, nach Barcelona.

Beim Clip kommt sofort Urlaubsfeeling auf: Strand, Meer und Sonnenschirme . . . aber bringt dich am besten selbst in Ferienstimmung!

Hier geht's zum Clip zu "Willst du mit mir gehn" >>>

Cooles Extra: Hör hier noch in zwei coole Mixversionen des Songs rein:

Nena - Sven Väth & Anthony Rother Mix >>>

Nena - French Club Elekktro Mix >>>