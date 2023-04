Natalia Dyer: 10 Fakten über den "Stranger Things"-Star

In einem Interview wurde Natalia gefragt, ob sie Gemeinsamkeiten mit ihrem "Stranger Things"-Charakter Nancy Wheeler hat und sie versteht: "Ja, das tue ich. Einfach das Gefühl, eine Frau zu sein, die in der Welt aufsteigt und ihre Stimme findet, herausfindet, wer man ist und was einem wichtig ist. Was einem nicht wirklich wichtig ist und zu entdecken, was es bedeutet, als Frau aufzuwachsen. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem sie langsam ankommt – dieser Punkt im Leben, an dem man Dinge herausfindet, aber auch sich selbst findet. Sie versucht, eine Beziehung mit ihrem Selbstvertrauen und ihren Selbstzweifeln in Einklang zu bringen… Es gibt viele Dinge, die vor sich gehen, aber ja, ich kann das definitiv nachvollziehen."