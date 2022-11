Nackt zeigen! Ich trau mich nicht!

Katja, 14:Mein Freund (14 Jahre) hat mir letztens gestanden, dass er gerne mit mir schlafen würde. Wir sind zwar schon 14 Jahre alt, aber ich trau mich trotzdem nicht. Eigentlich hätte ich schon Lust auf Sex mit ihm. Nur will ich ihm nicht meinen Körper zeigen. Was soll ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Lass das Vertrauen zwischen Euch noch wachsen!

Liebe Katja,

einem anderen Menschen seinen nackten Körper zu zeigen braucht Selbstbewusstsein, Vertrauen und die Gewissheit, dass der andere einen akzeptiert. Ihr seid noch nicht so lange ein Paar und Deiner Körper ist durch die Pubertät mitten in der Entwicklung. Da ist es verständlich, wenn Du vor Deinem Freund noch nicht so offen oder gar selbstverständlich mit Nacktheit umgehen kannst.

Vielleicht kannst Du es Dir in Deinen Gedanken schon vorstellen. Für die Realität braucht es aber offenbar noch etwas Zeit. Und so kannst Du das Deinem Freund auch sagen: "Ich stelle es mir schön vor, dir so nah zu sein. Aber ich fühle mich noch nicht bereit dafür. Gib uns Zeit, alles ganz langsam anzugehen." So kannst Du Schritt für Schritt ein bisschen weiter gehen, wenn Dir danach ist ohne Dich gleich ausgezogen vor ihn zu stellen.

Vom Kuscheln zum Sex gibt es so viele mögliche Zwischenschritte. Lasst keinen aus und nehmt Euch Zeit dafür.

Dein Dr.-Sommer-Team

