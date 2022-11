Nachteile durch Auslandsjahr?

Elsa, 15: Ich möchte bald ein Auslandsjahr in Kanada machen. Meine Eltern würden es auch bezahlen. Eine Lehrerin aus meinem Bekanntenkreis meinte jedoch zu mir, dass sie viele kennt, die ein Auslandsjahr bereut haben – weil zum Beispiel ihr Abi nicht so gut war, wenn sie das Jahr im Ausland nicht hier wiederholt hätten. Aber wiederholen kommt für mich nicht in Frage. Sie meinte auch, dass ich das viele Geld für die Reise lieber nehmen sollte, um mein Studium zu finanzieren und während diese Zeit ein Auslandssemester zu machen. Jetzt bin ich total verunsichert, weil mir ein gutes Abi und meine Zukunft so wichtig sind. Was soll ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Folge Deinen Träumen und bleib Deinem Ziel treu!

Liebe Elsa,

dieses Auslandsjahr ist Dein absoluter Wunsch und Deine Eltern haben die Möglichkeit ihn Dir zu erfüllen. Was für ein Glück! Greife danach und nutze die Zeit im Ausland, um Dich ganz neu zu erleben, Sprachen zu lernen, neue Menschen und Kulturen zu entdecken und an diesen Erfahrungen zu reifen.

Du scheinst ein zielstrebiges Mädchen zu sein, das nicht nur ein Abenteuer sucht sondern eine klare Vorstellung von seiner Zukunft hat. Du kennst Deine Fähigkeiten am besten und weißt, was Dich für Deine Zukunft motiviert und setzt Dich dafür ein. Wenn eine lange Reise auf dem Weg zu Deinem Ziel dazu gehört, dann los!

Natürlich gibt es immer Zweifler und zwei Seiten einer Medaille. Trotzdem: Wenn Du es Dir zutraust und Deine Eltern hinter Dir stehen, ist so eine Reise eine sehr wertvolle Lebenserfahrung.

Sogenannte Bedenkenträger wie diese Lehrerin werden Dir vielleicht noch öfter in Deinem Leben begegnen. Manchmal sind sie hilfreich, wenn man selber anfangs etwas blauäugig an eine Sache rangeht. Manchmal sind sie aber auch Bremser, die Menschen mit inspirierenden und motivierenden Ideen im Weg stehen.

Höre auf Deine innere Stimme und lass die Bedenken anderer nur an Dich ran, wenn es entweder Menschen sind, die Dich sehr gut kennen und lieben. Oder, wenn Du wirklich glaubst, dass sie gute Argumente haben.

Wir wünschen Dir eine gute Reise!

Dein Dr.-Sommer-Team