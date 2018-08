Nach Trennung: Liam Payne im Liebesurlaub!

„One Direction“-Sänger Liam Payne ist offenbar frisch verliebt. Denn der Sänger verbringt gerade romantische Tage mit einer brünetten Schönheit in Italien…

Liam Payne hält Händchen mit Model

Nachdem Liam Payne (24) nach der Trennung von Sängerin Cheryl Cole (35) in ein riesengroßes Loch gefallen war und megamäßig unter Liebeskummer litt, scheint der „One Direction“-Star sein Tief hinter sich gelassen zu haben. Der Grund dafür ist offensichtlich eine junge Lady namens Cairo Dwek - ein 20-jähriges Model aus Kalifornien. Denn jetzt wurden Liam und Cairo händchenhaltend und kuschelnd im Liebesurlaub in Italien gesichtet – und wirkten dabei total verknallt! Am Comer See machten sich die beiden ein paar romantische Tage zu zweit.

Liam Payne „stalkte“ Cairo Dwek auf Insta

Gerüchten zufolge haben Liam und Cairo sich in Cannes kennengelernt, woraufhin der Sänger ihr auf Instagram folgte und jede Menge von ihren Pics geliked haben soll. Sieht also ganz so aus, als wollte Liam Payne keine Zeit verschwenden, schließlich ging seine Beziehung zu Cheryl erst vor sechs Wochen in die Brüche. Liam Payne und Cheryl Cole waren zwei Jahre ein Paar und haben zusammen den einjährigen Sohn Bear.

Nach der Trennung scheint Liam Cairos Nähe mega gutzutun. In seine Profilbeschreibung auf Instagram hat der 24-Jährige jedenfalls „Very happy“ geschrieben – und das hat er sicher nicht zuletzt seiner neuen Flamme zu verdanken.

Wer ist Cairo Dwek eigentlich?

Ob Liam wirklich schon wieder richtig verliebt ist, oder ob Cairo nur eine Ablenkung für ihn ist, wissen wir nicht. Feststeht jedenfalls: Das Model hat ziemlich große Ähnlichkeit mit seiner Ex…

Guess my favourite colour Ein Beitrag geteilt von CD (@cairo_dwek) am Aug 14, 2018 um 10:36 PDT

Doch wer ist Cairo Dwek eigentlich? Die 20-Jährige studierte zunächst Psychologie in Kalifornien, hängte ihr Studium dann aber für ihre Modelkarriere an den Nagel. Ihr großes Ziel ist, es eines Tages für das angesagte Unterwäsche-Label „Victoria’s Secret“ über den Laufsteg zu schweben! Bisher ist sie eher noch unbekannt, doch das dürfte sich spätestens jetzt ändern. Wir gönnen ihr und Liam jedenfalls ihr junges Liebesglück und sind schon gespannt, wie diese Lovestory weitergeht.

