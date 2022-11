Musst Du oft an Sex denken?

Ja. In der Pubertät geht es ganz vielen Jungen und Mädchen so, dass sie viel an Sex denken und auch Lust darauf haben. Sie entdecken ja gerade erst, dass das Spaß macht – egal ob Sex mit einem anderen Menschen oder allein - also Selbstbefriedigung.

Du brauchst Dich also nicht zu schämen oder zu denken, dass Du krank bist oder gar sexsüchtig. Von einer Sexsucht spricht man übrigens erst, wenn Sex oder Selbstbefriedigung regelmäßig so häufig benutzt werden, dass man ohne nicht mehr kann oder um Probleme zu unterdrücken. Aber hier geht es um ganz normale Gedanken an Sex, die einfach so kommen.