Damals hielt sie sich mit ihren Make-Up-Looks noch etwas zurück. Während sie heute auch mal einen extravaganten Look schminkt!💄 Natürlich kann Mrs. Bella beides, das steht außer Frage. Und genau das macht sie und ihre Videos auch so erfolgreich. Mal natürlich, mal sexy geschminkt – aber auch ohne Schminke, zeigt sie sich gerne in ihren Videos. So viel Selbstsicherheit und Realness feiern ihre Millionen Follower.