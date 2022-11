Mit Mutter über SB reden?

Tobias, 14: Ich mache seit längerem SB, bin mir aber nicht sicher, ob meine Mutter das weiß. Ich möchte ihr das nicht verheimlichen. Und ich will nicht andauernd versuchen, leise zu sein, damit sie es nicht merkt. Irgendwie möchte ich ihr sagen können, dass ich mal für zwei Stunden ungestört in meinem Zimmer sein will. Wie kann ich so ein Gespräch am besten führen, ohne dass es eine total peinliche Situation wird?

Dr.-Sommer-Team: Es genügt, über Deine Privatsphäre zu reden!

Lieber Tobias,

es ehrt Dich sehr, dass Du keine Geheimnisse vor Deiner Mutter haben willst. Und trotzdem brauchst Du ihr deswegen nicht jedes Detail aus Deinem Sexualleben zu erzählen. Mütter wissen, dass sich ihre jugendlichen Jungen irgendwann anfangen selbst zu befriedigen. Das brauchen die Jungen ihnen nicht extra zu sagen. Denn Selbstbefriedigung gehört – genau wie Sexualität mit einem Partner - zu Deiner Privatsphäre. Also zu einem Bereich, den Du mit Dir selber ausmachst und wofür Du Dich vor niemandem zu erklären brauchst.

Wenn Du in Deinem Zimmer ungestört sein willst, kannst Du das Deiner Mutter auch sagen, ohne den genauen Grund zu nennen. Vereinbart einfach Zeichen, an denen sie erkennt, dass sie nicht einfach so ins Zimmer kommen soll. Zum Beispiel: Tür zu heißt anklopfen und auf ein "komm rein" warten – oder eben draußen bleiben. Was Du gerade machst, wenn Du "jetzt nicht" antwortest, ist dann Deine Sache. Das musst Du ihr auch nicht sagen, wenn Du anschließend aus Deinem Zimmer kommst.

So eine Abmachung zwischen Eltern und ihren jugendlichen Kindern ist ganz normal. Sie kann natürlich andersrum auch für ihr Schlafzimmer gelten. Denn auch Eltern haben eine Privatsphäre.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Bei der SB erwischt! Was jetzt?

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.