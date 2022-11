Mit 15 noch keinen Freund!

Vanessa, 15: Alle, die in meinem Alter oder jünger sind, haben einen Freund. Ich hatte noch nie einen. Bin ich die einzige, der es so geht?

Dr.-Sommer-Team: Das ist bei vielen so!

Liebe Vanessa,

mit 15 Jahren hatten etwa 40 Prozent der Jungen und Mädchen noch nie eine Beziehung. Das heißt, Du bist noch lange nicht die einzige, die noch auf ihren Traumjungen wartet. Trotzdem ist es normal, wenn es Dir vielleicht manchmal so vorkommt. Das ist so, weil Menschen vor allem für das aufmerksam sind, was sie gerade beschäftigt. So siehst Du zum Beispiel plötzlich überall Restaurants oder Bäckereien, wenn Du Hunger hast. Und wenn die Sehnsucht nach Liebe in Dir ist, siehst Du eben lauter Verliebte. Das ist ein bisschen gemein, weil Du Dir Deinen Wunsch nicht selber erfüllen kannst. Liebe auf Abruf gibt es nun mal nicht. Aber sei sicher: Bald steht er vor Dir – der Junge, der Dein Herz höher schlagen lässt. Es lohnt sich, auf ihn zu warten! Denn die erste richtige Liebe ist etwas Unvergessliches. Freu Dich darauf.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

