Mit 12 schon einen BH? Ist das zu früh?

Madeleine, 12: Ich weiß nicht ob ich schon einen BH anziehen soll oder nicht. Manche Mädchen aus meiner Klasse ziehen schon einen an. Meine Brüste sind etwa eine Hand voll groß. Mit meiner Mutter hab ich noch nicht drüber geredet. Irgendwie trau ich mit nicht. Was soll ich tun? Könnt ihr mir helfen?

Dr.-Sommer-Team: Nein. Dafür gibt es kein „zu früh“!

Liebe Madeleine,

Du kannst einen BH tragen, wenn Du das möchtest. Denn es gibt kein bestimmtes Alter, ab dem man das darf oder nicht darf. Viel mehr ist entscheidend, ob Du einen BH angenehm oder hübsch findest. Es ist nämlich so: Einige Mädchen fühlen sich wohler, wenn die Brüste von einem BH gehalten werden. Vor allem beim Sport. Andere finden es gut, wenn die Brust durch das BH-Körbchen besonders geformt wird oder sie durch eingenähte Pölsterchen größer aussieht. Es muss aber kein Mädchen einen BH tragen. Einige fühlen sich nämlich auch dadurch eingeengt oder sehen überhaupt keinen Grund, ihre Brüste irgendwie extra einzukleiden. Probiere doch mal in einem Geschäft aus, wie Du das Tragen eines BH’s empfindest. Wenn Du zu dem Ergebnis kommst, dass Du auch einen haben möchtest, sagst Du es Deiner Mutter. Ganz kurz und einfach: „Mama, ich möchte gern einen BH haben.“ Dann kannst Du entweder vorschlagen, ihr kauft ihn gemeinsam. Oder Du fragst sie, ob sie Dir Geld dafür gibt, und Du machst es allein oder mit einer Freundin. Das kann viel Spaß machen. Also mach den BH-Test und entscheide dann, was für Dich das angenehmste ist.

Dein Dr.-Sommer-Team!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.