Mir sind auch große Kondome zu klein!

David, 16: Meine Freundin und ich möchten bald miteinander schlafen. Doch leider finden wir nicht die passende Kondomgröße. Die im Supermarkt oder in der Drogerie erhältliche Kondome bis zu einem Durchmesser von 56mm passen nicht. Auch im Internet finde ich keine, die breit genug sind. Was soll ich jetzt tun?

Dr.-Sommer-Team: Probiere ein Femidom!

Hallo David,

es ist leider wirklich so, dass einigen Jungen auch die größten oder kleinsten Kondome nicht passen. Und es ist nicht gut, es mit der nächst passenden Größe zu versuchen. Denn ein nicht gut sitzendes Kondom kann abrutschen oder reißen. Deshalb ist unser Tipp: Probiere es mit einem Femidom. Es ist ein Verhütungsmittel für Mädchen, das aber natürlich auch Jungen dabei haben können. Es sieht so ähnlich aus, wie ein ganz großes Kondom - und fühlt sich auch ähnlich an: wie ein dünner, weicher Kunsstoffschlauch, der etwa 17 cm lang ist und einen Umfang von etwa 15 Zentimetern hat. Das Femidom wird allerdings nicht über den Penis gesteift, sondern in die Scheide des Mädchens eingeführt. Danach kann der Junge mit dem Penis in die mit dem Femidom geschützte Scheide hineingleiten. So können sich auch Jungen sicher schützen, denen Kondome nicht passen. Außerdem ist es geeignet für Jungen und Mädchen, die eine Latexallergie haben.

Dein Dr.-Sommer-Team

