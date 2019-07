Mini-Zöpfe für Zwillinge

22. Mai bis 21. Juni: So bist du: Zwillinge gehören zu den Luftzeichen. Das heißt, du bist schnell, flexibel und stets in Bewegung. Typische Zwillinge-Mädchen lieben Partys und haben einen großen Freundeskreis, mit dem sie oft etwas unternehmen. Deine Astro-Frisur: Mini-Zöpfchen. Diese Frisur kannst du jeden Tag ein wenig anders stylen. Perfekt für das Sternzeichen Zwillinge! Die lieben ja bekanntlich nicht nur Abenteuer, sondern auch Abwechslung. Jungs finden diesen luftigen Style total süß. So geht's: Nimm eine Haarsträhne und teile sie in drei gleiche Teile. Entscheide selbst, wie weit du die Strähne flechten möchtest.