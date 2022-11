Beach Waves für Fische

20. Februar bis 20. März: So bist du: Fische-Girls gelten als rätselhafte Persönlichkeiten. Mal sind sie super drauf und unterhalten jedes Publikum, mal ziehen sie sich lieber still zurück und hängen ihren Träumen nach. Ist das bei dir auch so? Kein Wunder, dass man nicht so leicht aus dir schlau wird. Dabei sprechen deine clever durchdachten und höchst kreativen Styles mehr als tausend Worte …Deine Astro-Frisur: jeden Tag neu! Aber Beach-Waves gehen immer. So geht’s: Nach dem Föhnen etwas Salzwasserspray in die Haare geben – durchkneten – und deine Frisur bleibt den ganzen Tag top in Form.