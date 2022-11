Seitenscheitel für Wassermann-Layds

21. Januar bis 19. Februar: So bist du: Wassermann-Mädchen haben tausende Pläne, setzen aber nur wenig in die Tat um. Na, erwischt? Macht ja nichts. Dafür punktest du bei anderen mit deinen verrückten Idden, deinem Wahnsinnshumor und deinem tiefen, echten Mitgefühl. Deine Astro-Frisur: Seitenscheitel! Du würdest immer lieber die spannende, kleine Seitengasse wählen als die gerade Hauptstraße. So gehts: Einfacher könnte es kaum sein: Such dir deine Lieblingsseite aus und zieh mit einem Stielkamm den Scheitel von hinten nach vorne. Zack – fertig!