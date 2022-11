21. April bis 21. Mai: So bist du: Hey, du bist ein Glückskind! Stiere kommen überall gut an. Girls mögen dich, weil man sich auf dich verlassen kann und dein Lachen ansteckend ist. Auf Jungs wirkst du geheimnisvoll . Bestimmt hat dich auch schon mal jemand auf deine faszinierenden Augen angesprochen, stimmt's? Kein Wunder - darin spiegelt sich deine innere Ruhe wider. Deine Astro-Frisur: der Halbmond-Zopf. Mit dieser unkomplizierten Frisur unterstreichst du deine Bodenständigkeit. So geht's: Teile am Oberkopf deine Haare zu einem sogenannten Halbmond ab und steck diese Haarpartie hinten mit Haarklemmen fest.