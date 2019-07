Glatte Haare für den Krebs!

22. Juni bis 22. Juli: So bist du: Krebs-Girls geben sich nach außen oft cool, sind in Wirklichkeit jedoch sehr verletzlich. Aber diese Seite zeigst du nur wenigen, nicht wahr? Doch wer dich genau beobachtet, merkt, wie viel Wert du auf die kleinen Details im Alltag legst. Du kannst dich über einen Marienkäfer genauso freuen wie über ein iPad. Bei dir heißt es: Weniger ist mehr. Diese Art macht dich supersympathisch und verleiht dir zugleich eine geheimnisvolle Aura. Deine Astro-Frisur: glatte Haare. Wenn du deine Haare offen und glatt trägst, signalisierst du, wie unkompliziert du bist. So geht's: Für diesen Look brauchst du nur Hitzespray (zum Schutz deiner Haare) und ein Glätteisen. Strähne für Strähne durchziehen - und fertig!