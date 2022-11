Mittelscheitel für Jungfrauen

24. August bis 23. September: So bist du: So jemanden wie dich braucht jeder dringend in seinem Freundeskreis. Denn als typische Jungfrau hast du eine ganze Liste guter Eigenschaften vorzuweisen: hilfsbereit, ehrlich, clever, einfühlsam, fleißig und ordentlich. Du bist ein Mensch mit klaren Prinzipien. Deine Astro-Frisur: der Mittelscheitel. Du bist eher ein Kopfmensch - was jedoch nicht heißt, dass du Lust hast, dich ständig um deine Frisur zu kümmern. Zu viel Kuddelmuddel auf dem Kopf würde bei dir auch aussehen wie eine Verkleidung. Mit dieser total einfachen, aber extrem angesagten Frisur bleibst du deiner Linie treu. So geht's: Mit einem Stielkamm bekommst du einen exakten Scheitel hin. Mit wtas Haarspray die Seiten nach kämmen.