Millie Bobby Brown: Neues Filmprojekt bestätigt! 😍

Millie Bobby Brown ist mit ihren erst 20 Jahren schon einer der gefragtesten Stars Hollywoods. Als Eleven in "Stranger Things" wurde sie zum Star. Seit ihrem Durchbruch ist ihr Terminkalender ziemlich voll.

Zu ihren Projekten zählten zuletzt die Hauptrolle in "Damsel" oder auch die beiden "Enola Holmes"-Filme, in denen sie nicht nur die Hauptrolle spielte, sondern auch als Produzentin mitwirkte. Zudem war sie auch in "Godzilla II: King of the Monsters" und "Godzilla vs. Kong" zu sehen.

Aktuell steht sie für die fünfte und letzte Staffel "Stranger Things" vor der Kamera. Noch dieses Jahr soll auf Netflix der Science-Fiction-Film "The Electric State" erscheinen, in dem sie auch eine der Hauptrollen übernimmt. Damit ihr nicht langweilig wird, hat Millie nun gleich das nächste große Projekt am Start – und es ist eine persönliche Geschichte aus ihrer Familie!